Задержанный рейс Санкт-Петербург — Занзибар вылетел из Пулково

Санкт-Петербург, 18 февраля. Самолет покинул аэропорт Пулково в 22:46. Авиарейс был задержан, так как авиакомпания не могла отыскать бортпроводницу.

Авиарейс Санкт-Петербург — Занзибар должен был вылететь из Пулково в 21:00, но его перенесли еще почти на два часа. Это не первый перенос. Пассажиры ожидали вылета больше 16 часов. Об этом рассказал источник ФАН в авиакомпании.

Людей, которые должны были вылететь в Занзибар, разместили в гостиницах и обеспечили питанием. Авиакомпания сообщила о замене самолета. Всех пассажиров разместили по местам, указанным в посадочных талонах. Воздушное судно смогло благополучно покинуть Северную столицу после задержек.