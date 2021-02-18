Силовики нашли самолет у члена петербургской банды «обнальщиков»

Санкт-Петербург, 18 февраля. Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность группы злоумышленников, специализировавшихся на аферах с маткапиталом. У организатора преступлений найден самолет.

По версии правоохранителей, у злоумышленников было несколько потребительских кооперативов. Фигуранты оформляли фиктивные договоры с участием лиц, которым полагалась выплата маткапитала. Подписанные документы потом направлялись в отделения пенсионного фонда. Полученные от махинаций средства делили между собой сотрудники финансовой организации и клиенты.

К аферам были причастны двое жителей Петербурга и пятеро волгоградцев. В ходе обыска у них найдены печати, носители информации и документы, свидетельствующие о противозаконной деятельности. Организатором являлся ранее судимый за аферы волгоградец. У него был найден самолет, который правоохранители намерены изъять.

Владелец воздушного судна и четверо подельников взяты под стражу, один на время следствия будет под домашним арестом, с другого взята подписка о невыезде.

Подмосковная полиция задержала телефонных аферистов, оформлявших кредиты на горожан, сообщал ФАН.