Вылет самолета из Петербурга в Занзибар отложен до 22:00

Санкт-Петербург, 18 февраля. В аэропорту Пулково закончилась посадка на рейс до Занзибара, который ранее был отложен. Вылет был запланирован на 21:00, но его перенесли еще на час.

Пассажиры более 14 часов ждали вылета. О задержке рейса путешественники узнали, только когда прибыли в аэропорт, практически перед взлетом. Согласно имеющейся информации, самолет не вылетел утром из-за сильных морозов — не запустились двигатели. Об этом сообщил источник ФАН.

Людей расселили в гостинице и обеспечили напитками и едой. Соблюдение прав пассажиров взяла на контроль транспортная прокуратура.