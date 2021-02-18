Яблочники устроили очередной дебош в МО Смольнинское

Муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Никита Юферев, Елена Мишкинис и Дмитрий Балтруков устроили безобразную сцену в приемной МО Смольнинское, набросившись с оскорблениями на главу администрации МО Александра Колба. Об этом он рассказал в комментарии ФАН.

Яблочники заявились в приемную главы администрации МО Смольнинское и стали требовать документы. Получив отказ, они перешли на повышенные тона. Когда на шум из кабинета вышел глава администрации МО Колб, то набросились с оскорблениями и на него.

«Я вышел и попросил их соблюдать правила приличия. После этого Юферев перешел уже на мою личность», — рассказал Колб.

Депутат Никита Юферев, известный тем, что разорвал портрет президента, висевший в здании совета муниципального образования, не сдерживал себя и выражался непечатными словами, запрещенными к публикации Роскомнадзором. В итоге, не получив требуемого и не извинившись, яблочники покинули приемную администрации.