Пропавших в Петербурге школьниц нашли в торговом центре

Санкт-Петербург, 17 февраля. Поиски двух несовершеннолетних девочек прекращены в Петербурге. Школьницы были найдены в одном из торговых центров города.

Подростки пропали в Пушкинском районе, а в полицию об их исчезновении сообщили родители. Найти девочек помог один из местных жителей, который заметил двух школьниц в торговом центре. Мужчина позвонил правоохранителям, после чего школьницы были доставлены в местное отделение полиции.

В ближайшее время их передадут родителям. Каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было, уточнили ФАН в пресс-центре ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во Фрунзенском районе Петербурга из детского сада ушла девочка в белой шапке. Сотрудникам полиции удалось найти ребенка, сейчас малышка находится вместе со своим отцом.