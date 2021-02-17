Звезда TikTok устроила скандал в отделении «Почты России» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 февраля. Сотрудница городского отделения «Почты России» подала в суд на блогера Maria Tomo. Поводом стал конфликт, устроенный звездой Интернета.

По данным организации, в конце рабочего дня к ним зашла девушка, которая попросила отправить посылку. После оформления всех бумаг отделение по регламенту должно было закрываться. Однако просьбы сотрудницы покинуть помещение тиктокерша проигнорировала.

Видеоблогер достала телефон и начала снимать внутренние процессы работы почтовой службы. Ролик она снабжала комментариями, в которых высказывала негатив в адрес работников. Одна из женщин вышла из-за стойки и вывела девушку из отделения.

Представители госучреждения отметили, что коллега потом получила дисциплинарное взыскание за нарушение рабочих правил. Наказанная сотрудница обратилась в полицию с жалобой на выходки Maria Tomo.

В Калининграде на парковке произошел словесный конфликт. По итогам перепалки оскорбленная женщина пожаловалась на горожанина в полицию. За оскорбление его оштрафовали на 2 тыс. рублей, сообщало издание «Русский Запад».