ФАН узнал причину госпитализации Михаила Боярского

Санкт-Петербург, 16 февраля. Народный артист РСФСР Михаил Боярский почувствовал себя плохо: у него поднялась температура и была сильная слабость, передает источник ФАН из близкого окружения актера.

Причины ухудшения самочувствия уточняются. Известно, что Боярский находится в сознании в одной из больниц Петербурга. О госпитализации артиста рассказала его супруга Лариса Луппиан.

Актер Михаил Боярский не выплатил штраф за нарушение правил дорожного движения, сообщало Федеральное агентство новостей. Артист, как и судебные приставы, пока никак не отреагировали на постановление.