В Петербурге установили прожиточный минимум на 2021 год выше федерального

Санкт-Петербург, 16 февраля. Власти Петербурга подготовили проект постановления о величине прожиточного минимума на 2021 год.

Согласно документу, опубликованному в понедельник в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства Петербурга, предлагаемый прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет 11 910 рублей (на 257 рублей выше федерального), для трудоспособного населения — 13 073 рублей, для детей — 11 607 рублей, для пенсионеров — 10 280 рублей.

В этот раз прожиточный минимум будет установлен на год, а не на квартал, как было раньше.

В начале января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее величину федерального прожиточного минимума на текущий год (ранее утверждался ежеквартально) на уровне 11 653 рубля.

Для пенсионеров эта величина составила 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля, а для трудоспособных граждан России — 12 702 рубля.

Раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. С этого года это соотношение составляет 44,2%.

На основе уровня прожиточного минимума определяется сумма всего спектра мер господдержки. К примеру, его используют при расчете пособия на ребенка возрастом до трех лет или для выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей.