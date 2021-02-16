Проживавшие внутри блокадного кольца жители Ленобласти получат дополнительные выплаты

Санкт-Петербург, 16 февраля. Власти Петербурга расширили круг получателей выплаты для жителей блокадного Ленинграда. Теперь дополнительные деньги получат жители прилегающих к областных поселков, находившихся в годы войны внутри блокадного кольца.

От общественных организаций в адрес городских властей неоднократно поступали предложения, призванные «устранить несправедливость по отношению к ленинградцам, которые не имеют статус жителя блокадного Ленинграда». В прошлом году льготы предоставили тем, кто проживал в блокадном Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от количества дней.

В понедельник власти приняли решение расширить эти меры социальной поддержки, предусмотрев такие же выплаты для людей, которые жили или родились на той территории Ленинградской области, которая вместе с городом оказалась в блокадном кольце.

В войну границы блокадного кольца проходили не только по территории непосредственно Ленинграда, но и по территории Ленобласти. С тех пор границы изменились. Жители теперь смогут получать ежемесячную денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности. Они также получат льготы на поезд в транспорте и возможность отправиться в санаторий за счет городского бюджета.

В 2021 году на дополнительные выплаты выделено 134 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в феврале в среднем по 35 тыс. рублей получат жители блокадного Ленинграда. Блокадники как льготники получают из федерального бюджета ежемесячную выплату 2000,38 рублей, а также набор социальных услуг (в денежном эквиваленте это 1211,66 рублей). Ветераны-блокадники, являющиеся инвалидами, по линии ПФР получают две пенсии: по старости и по инвалидности. С 1 января 2021 года средний размер пенсионного обеспечения составляет 36 тыс. рублей.