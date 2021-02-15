ФАН публикует видео с места сильного пожара на Малой Бухарестской

Санкт-Петербург, 15 февраля. Спасатели из-за пожара эвакуировали 20 человек из дома на улице Малая Бухарестская, 11. Во время тушения огня в квартире прогремел взрыв, сообщили ФАН очевидцы.

Как передает пресс-служба городского управления МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 21:06 в понедельник. Огнем оказалась охвачена квартира на девятом этаже дома 11 по улице Малая Бухарестская во Фрунзенском районе Петербурга.

Как уточнили спасатели, горение происходило в комнате 50 м кв. и коридоре 20 м кв. В считанные минуты из дома эвакуировали 20 человек. Открытое горение было ликвидировано уже в 21:19.

«Погибших, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Очевидцы передали ФАН видео с места событий. На записи видно, что огонь вырывается из окна горящей квартиры. В один момент слышен сильный хлопок. Что послужило причиной, пока неизвестно.