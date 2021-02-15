Суд избрал меру пресечения для мошенника «Альберта» из Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 февраля. Суд избрал меру пресечения для жителя Ленобласти, пытавшегося выманить у предпринимателя крупную сумму денег.

Как стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах, следственное управление УМВД по Калининскому району Петербурга возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось ранее, жителя Ленобласти задержали в воскресенье. По данным источника, фирма потерпевшего участвовала в конкурсах на заключение госконтрактов. Управление ФАС после соответствующего обращения внесла эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

На бизнесмена вышел некий Альберт, пообещавший решить все проблемы фирмы за вознаграждение в 3,5 млн рублей. Предприниматель же принял решение обратиться в полицию. Позднее выяснилось, что так называемый Альберт ранее уже был судим за крупное мошенничество.