Неравнодушный к черепам плотник из Зоологического оказался ранее судимым

Санкт-Петербург, 15 февраля. Плотник, взявший ценные черепа из Зоологического института, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина был судим за хулиганство и вождение в нетрезвом виде.

В ходе допроса мужчина признался, что длительное время намеревался воспользоваться доступом к историческим ценностям и похитить некоторые из них, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.



До того как плотника приняли на работу в институт, он несколько раз отбывал сроки наказания за совершения различных преступлений. Так, похитивший редкие черепа был дважды судим за хулиганство и за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Кроме того, подозреваемый привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах.



Злоумышленник был задержан по подозрению в краже черепов древнейших и экзотических животных из института РАН на сумму 3,5 млн. рублей. После «приобретения» редких экспонатов вор продавал их в интернете за бесценок. По версии следствия, редкие черепа мужчина выносил с августа 2020 года по январь 2021 года. Таким образом из Зоологического института (пропало) свыше 50 черепов животных. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».