Труп петербуржца в полиэтиленовых мешках обнаружили в Петроградском районе

Санкт-Петербург, 15 февраля. Тело жителя Петербурга нашли в квартире, расположенной в Петроградском районе города. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские выехали на место происшествия, где был обнаружен труп 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: множественные гематомы, перелом ребер, травма головы. Верхняя и нижняя части тела были завернуты в черных полиэтиленовые пакеты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

Накануне стало известно о жестоком убийстве в Костроме. Во время застолья у приятелей произошел конфликт, который завершился гибелью одного из гостей. Тело убитого расчленили.