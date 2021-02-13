Вакцинация от COVID-19 в Петербурге бьет рекорды по количеству привитых за сутки

Санкт-Петербург, 13 февраля. Кампания вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге установила рекорд по количеству привитых за сутки. В пятницу в городе было привито 11 663 человека.

Из них первую дозу вакцины получили 9274 петербуржца, вторую порцию вакцины — 2389 человек. Днем ранее было привито 11 273 жителя Северной столицы.

Власти Петербурга усилили подготовку прививочных пунктов к увеличению количества желающих привиться. Ежедневно пункты вакцинации посещает около десяти тысяч человек. За весь период привито 153 767 петербуржцев.

В Венгрии тем временем также начали делать прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Вакцинация проходит в четырех больницах Будапешта.