МЧС предупредило о снеге и морозе до −16 градусов в День святого Валентина

Санкт-Петербург, 13 февраля. Жителям Северной столицы сообщили о похолодании до −16 градусов в День всех влюбленных. В МЧС горожан призвали быть аккуратнее из-за скользких дорог.

Температура воздуха в ночь с 13 на 14 февраля будет колебаться в промежутке от −14 до −16 градусов. В дневное время суток столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов ниже нуля. Об этом сообщили в местном МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В День святого Валентина ожидается облачная погода, возможны прояснения. Ночью и утром прогнозируется небольшой снег. Северо-восточный и северный ветер подует со скоростью от двух до семи метров в секунду в ночное время, а днем — от четырех до девяти метров в секунду. На дорогах будет скользко, поэтому жителей и гостей Санкт-Петербурга призвали соблюдать осторожность.

При возникновении снежной бури россиянам следует оставаться дома и не выходить без острой необходимости. Если же таковая появилась, то нужно одеваться максимально тепло и выбирать самую удобную обувь, рассказал ранее депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.