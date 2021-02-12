Район поместья Эдиты Пьехи под Петербургом регулярно чистят от мусорных свалок

Санкт-Петербург, 12 февраля. Власти Ленинградской области разъяснили, как ведут борьбу с незаконными свалками. Многочисленные жалобы оперативно обрабатываются. Примечательно, что во Всеволожском районе, где тоже имеются жалобы, находится поместье народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

В пресс-службе комитета общественных коммуникаций администрации Ленобласти на запрос ФАН сообщили, что за прошлый год поступило более 30 официальных обращений от граждан, в том числе направленных органами прокуратуры, связанных с деятельностью полигона Северная Самарка (ЗАО «Промотходы»). Основная их часть касается беспокоящего запаха и необходимости закрытия полигона.

«Вопросы функционирования полигона Северная Самарка (ЗАО «Промотходы») не относятся к полномочиям Госэконадзора (в соответствии с положением о комитете государственного экологического надзора Ленинградской области, утвержденным постановлением правительства Ленинградской области №192). Сотрудниками Госэконадзора в рамках своих полномочий ведется постоянная работа по выявлению и пресечению правонарушений в области обращения с отходами, в том числе и на территории Всеволожского района», — указано в ответе.

Комитетом регулярно проводятся рейды по пресечению правонарушений при транспортировании отходов и недопущению их

несанкционированного размещения. Во время последнего ночного рейда 4 февраля 2021 года сотрудники Госэконадзора совместно с инспекторами ГИБДД патрулировали наиболее проблемные участки Всеволожского района: в Янино, Свердлово, Мяглово и в деревне Старая.

«В рамках рейда было проверено более 30 мусоровозов. По выявленным нарушениям виновные привлечены к ответственности. В отношении правонарушителей выписаны постановления-квитанции о наложении административных штрафов. Чаще всего перевозчики привлекались к ответственности за отсутствие документов на перемещение отходов», — говорится в отчете.

Такие проверки проводятся сотрудниками Госэконадзора еженедельно в соответствии с графиком, который составляется на основании обращения граждан. В целом во Всеволожском районе ведется активная работа по ликвидации свалок. Так, за 2020 год сотрудниками комитета государственного экологического надзора выявлено 145 несанкционированных свалок, ликвидировано 222 — общим объемом более 510 тысяч кубических метров. Также в ведомстве отметили, что II очередь полигона Северная Самарка (ЗАО «Промотходы») будет исключена из Территориальной схемы обращения с отходами при следующей корректировке.

Напомним, соседи Эдиты Пьехи из небольших садоводств во Всеволожском районе Ленобласти бьют тревогу из-за проблем с экологией и складирования мусора.