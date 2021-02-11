Пробурившие газопровод в Речном переулке рабочие скрылись с места ЧП сразу после пожара

Санкт-Петербург, 11 февраля. На месте пожара в Речном переулке в Колпинском районе Петербурга работала бригада рабочих, которые повредили газопровод буравильной машиной.

Повреждение трубы спровоцировало сильный пожар. Сразу после этого бригада скрылась с места происшествия. На месте ЧП были найдены документы на имя Антона К., сообщил источник ФАН в экстренных службах города.

Как сообщалось ранее, после взрыва газа загорелся двухэтажный деревянный дом. Пламя быстро охватило практически всю постройку. В ликвидации возгорания участвовали более 20 сотрудников МЧС и пять пожарных расчетов. Также на место пожара прибыли сотрудники газовой службы и правоохранители.