Владимир Епифанцев устроил драку после премьеры фильма «Дочь тьмы»

Санкт-Петербург, 11 февраля. Премьера фильма «Дочь тьмы» получила неожиданное продолжение. В баре, где отдыхала актерская тусовка с Владимиром Епифанцевым, произошла драка.

Первый показ российского триллера состоялся в кинотеатре «Мираж» в торговом центре «Европолис». Актеры, снявшиеся в фильме, после премьеры отправились на улицу Марата, где в баре устроили банкет по этому случаю. Однако ближе к ночи в компании произошел конфликт.

Главная героиня фильма Анастасия Веденская получила от знакомой в лоб пивным стаканом. На крики выбежал экс-супруг артистки, известный актер Владимир Епифанцев, давший пощечину обидчице. За нее заступился приятель, и завязалась большая драка.

Инцидент произошел в пивном ресторане «Мариус», передает источник ФАН в правоохранительных органах. Участников потасовки доставили в дежурную часть и составили протокол о мелком хулиганстве. Пострадавшей Веденской оказали медпомощь: ее отвезли в Мариинскую больницу.