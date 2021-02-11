Пьяные подростки устроили погром в автобусе и выкрикивали лозунги за Навального

Санкт-Петербург, 11 февраля. Сторонники блогера Алексея Навального едва не разгромили пассажирский автобус. Об инциденте сообщил 58-летний водитель «Питеравто», передает источник ФАН.

Инцидент произошел на одной из остановок на Чкаловском проспекте. Выяснилось, что четверо молодых людей выкрикивали лозунги в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) распивали алкоголь и нецензурно выражались в салоне авто.

После этого один из них сломал стеклоочиститель лобового стекла. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Школьник помочился на спину дедушки из-за споров об Алексее Навальном, сообщало Федеральное агентство новостей. В Сети появилось видео, на кадрах которого подросток начал издеваться над пенсионером.