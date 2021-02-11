Курьерам в Петербурге предлагают зарплату до 95 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 11 февраля. Спрос на курьеров в России в декабре прошлого года вырос в 2,8 раза, а в январе 2021 года — в 4,8 раза. На рынке труда Петербурга им предлагают зарплату до 95 тысяч в месяц.

На данный момент в городе на Неве образовался дефицит сотрудников служб доставки, а с наступлением морозов найти новых рабочих становится еще сложнее. Соискателю должности "пеший курьер" предлагается оплата труда в размере 81–95 тысяч рублей в месяц, а курьеру с личным автомобилем — 70–75 тысяч рублей.

За прошедший год зарплата курьеров в Северной столице выросла на 40%. Если в 2019 году оплата труда в вакансиях на hh.ru составляла 35 тысяч рублей, то в 2020 году показатель достиг уже 49,5 тысячи рублей. Средняя предлагаемая зарплата для работников служб доставки продуктов и еды — 51 тысяча рублей.

В регионах курьерам предлагают оклад выше, чем в двух столицах. Так, зарплатный максимум в 110 тысяч рублей зафиксирован в Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах.