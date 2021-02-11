Лучшие народные дружинники Петербурга получат премии правительства города

Санкт-Петербург, 11 февраля. Правительство Санкт-Петербурга выбрало 50 лучших народных дружинников города и вручит им награду, сообщает комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Граждане активно участвовали в охране общественного порядка, регулярно следили за безопасностью на улицах города и дежурили. Все 50 народных дружинников получат премию в размере 24 тысяч рублей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

На данный момент в охране правопорядка задействовано более трех тысяч добровольцев. Первые народные дружинники появились на улицах городов и населенных пунктов в 1918-1922 годах.

Денежной премией недавно наградили петербургского полицейского. Старший сержант полиции Андрей Хабаров был награжден за спасение человека из ледяной воды.