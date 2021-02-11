Петербург получил почти 63 тысячи доз препарата «Спутник V»

Санкт-Петербург, 10 февраля. Очередную партию доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции доставили в Северную столицу. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Доставленные 62,9 тысячи доз препарата развезут по прививочным пунктам в ближайшие дни. На данный момент в Петербурге открыты 111 пунктов для получения прививок, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«В среду в Петербург поступило 62,9 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В ближайшее время вакцина будет развезена по прививочным пунктам», – говорится в сообщении.

Первую прививку от коронавируса получили свыше 126 тысяч горожан. Полный курс успели пройти 27 тысяч человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания. Это связывают с массовой вакцинацией и введенными ограничительными мерами.

С 12 февраля в Северной столице возобновят работу фуд-корты. Основные условия – заполняемость залов в 50% и соблюдение санитарных норм. Гражданам разрешат посещать объекты развлечения и досуга, а заполняемость цирков и театров увеличат до 75%.