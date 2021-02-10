Раскрыта причина экстренного возвращения пассажирского лайнера в Пулково

Санкт-Петербург, 10 февраля. Летевший в Уфу самолет экстренно вернулся в аэропорт Пулково по причине срабатывания датчика неуборки стойки шасси, рассказал источник ФАН в экстренных службах.

Экипаж лайнера около 40 минут пытался определить причину технической неисправности. В этот момент на борту находились 98 пассажиров.

Позднее оказалось, что сигнал ложный. Однако командир воздушного судна принял решение не подвергать риску пассажиров и членов экипажа. Резервный борт покинул Пулково в 20:25 по московскому времени.

Ранее прокуратура возбудила проверку соблюдения прав пассажиров в связи с возвращением самолета в пункт отбытия. Также ведомство взяло под контроль вопрос обеспечения людей всем необходимым, в частности резервным бортом.