Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам свыше 1,7 млн рублей

Санкт-Петербург, 10 февраля. Пожилая жительница Северной столицы сняла со своего банковского счета крупную сумму денег и перевела мошенникам. Сумма ущерба составила свыше 1,7 млн рублей.

Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом сотрудников банка. Они представились специалистами службы безопасности кредитной организации. Мошенники убедили жертву, что ее денежные средства находятся под угрозой, в связи с чем их нужно перевести на указанный ими счет. Доверчивая женщина перевела преступникам 1 773 382 рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Психиатр из Петербурга ранее самостоятельно нашел обманувшего его мошенника. Злоумышленник, представившись сотрудником банка убедил мужчину перевести ему 140 тысяч рублей.