В Петербурге отец надругался над дочерью

Санкт-Петербург, 10 февраля. Директор одной из петербургских школ заявила полицейским о преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам женщины, ребенок был на больничном с 25 января по 6 февраля. В этот период отец девочки 2009 года рождения неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Ориентировка на него уже направлена в территориальные органы МВД.

Ростовские правоохранители сейчас выясняют обстоятельства изнасилования полугодовалой девочки. Под подозрением находятся родители младенца, которые записали на видео свои преступные действия.