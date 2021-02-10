Бросивших умирать сверстника подростков воспитывают работницы детского сада

Санкт-Петербург, 10 февраля. Школьники, которые оставили своего сверстника умирать на железнодорожном переезде после несчастного случая, росли в благополучных семьях. Их матери работают в детском саду.

Мальчика, которого сбил товарный поезд, обнаружил машинист. Мальчик лежал на рельсах без ноги. Компания, которая была с 11-летним пострадавшим в момент происшествия, скрылась. Мать одного ребенка работает воспитательницей в детском саду, вторая женщина иногда подрабатывает няней, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Заведующую детского сада оповестили, что дети работниц учреждений оставили в беде товарища. Руководство пока не приняло никаких кадровых решений.

Ранее мама пострадавшего мальчика сообщила, что ее сыну необходима пересадка кожи. Мальчик в результате несчастного случая лишился двух ног.