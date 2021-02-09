Магазин с товарами для сада и огорода загорелся в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 февраля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства пожара, вспыхнувшего в магазине с товарами для дачи, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около деревни Ям-Ижора в Тосненском районе Ленинградской области. По версии одного из местных жителей, деревянное здание, в котором хранилось оборудование для магазина, могли поджечь. В результате пожара бытовка и хранившийся в ней товар сгорели полностью. Информации о пострадавших нет, проводится проверка.

Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании школы в Колпинском районе, сообщало Федеральное агентство новостей. Очаг возгорания оказался в кабинете директора, площадь пожара составила 20 квадратных метров.