Власти Петербурга выселят нелегальный ресторан из исторического здания

Санкт-Петербург, 9 февраля. Городское помещение в доме-памятнике освободится в Центральном районе Санкт-Петербурга, согласно решению комитета по контролю за имуществом.

Администрация клуба-ресторана не платила за аренду помещения и стала должником. Проверку помещения общей площадью 750 квадратных метров проводили в декабре прошлого года, рассказали в пресс-службе комитета. Выяснилось, что подвал и первый этаж и подвал исторического здания использовали под предприятие общепита.

Организация, арендовавшая объект, провела неузаконенную перепланировку, заложив проход и оконный проем. Пользователям выдали уведомление о необходимости освободить помещение в добровольном порядке. Однако ресторан никуда не съехал, говорится в сообщении.

Прокуратура Петербурга ранее выявила несогласованную перепланировку в еще одном предприятии общепита, расположенного на Гороховой улице.