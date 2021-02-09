Бывший Театр песни Пугачевой подаст надзорную жалобу в Верховный суд

Санкт-Петербург, 9 февраля. Тяжба между комитетом имущественных отношений Петербурга и Театром песни, который изначально планировали назвать Театр песни Аллы Пугачевой, продолжилась надзорной жалобой в Верховный суд, передает корреспондент ФАН.

По данным ФАН, 28 января обществу было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. История с провалом строительства самой большой в стране концертной площадки на этом не закончилась.

Фактически ООО «Театр песни» выиграл суд у комитета, но в реальности — лишь понес убытки. Согласно решению арбитражного суда, комитет должен выплатить обществу 1 277 452 рубля 49 копеек. Вот только реальные потери театра составляют 47 911 547 рублей 71 копейку.

«Решением от 04.03.2020 с города федерального значения Санкт-Петербурга в лице комитета в пользу общества взыскано 1 277 452 руб. 49 коп. неосновательного обогащения в размере арендной платы, внесенной за период с 28.05.2016; в остальной части иска отказано по мотиву применения исковой давности», — говорится в решении суда.

Обращение в апелляционные и кассационные инстанции тоже не принесли должного результата. Теперь театр собирается обратиться с надзорной жалобой в Верховный суд.

«Мы планируем обращаться в Верховный суд с надзорной жалобой на состоявшиеся судебные акты. Мы полагаем, что в нашем деле были неправильно применены нормы гражданского кодекса относительно исчисления срока давности по договору и обязательствам города возвратить денежные средства», — рассказал источник в театре.

По словам собеседника ФАН, вся проблема в том, что городские власти слишком долго давали обещания разобраться и разрешить строительство.

«Вы бы нам в 2014 году сказали, что вы не будете строить. Мы бы завершили с комитетом отношения, приняли бы взаиморасчет и закрыли эту тему. Разошлись бы мирным способом. А так мы столько сделали – дорогу через этот участок пропустили. Все это долго и нудно согласовывали. Все это отняло время и деньги, и не по нашей вине – а из-за того, что все процедуры занимали три месяца. И мы каждые три месяца ходили по совещаниям, и на каждом совещании нам говорили: «Проект будет», — возмутился источник.

Следующая стадия судебных разборок займет ближайшие месяцы. Но насколько велика вероятность общества вернуть хотя бы половину своих затрат — неизвестно.