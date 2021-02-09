Вандалы разрисовали сфинксов на Египетском мосту в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 февраля. Сфинксы с Египетского моста на Фонтанке пострадали от рук вандалов. Хулиганы нарисовали на скульптурах «черные слезы», пишут очевидцы в социальных сетях.

Пользователи Сети возмутились действиями хулиганов. Горожане надеются, что сфинксов приведут в порядок, а злоумышленников найдут и накажут. В комментариях петербуржцы также иронизируют, сравнивая скульптуры с «типичной женщиной», которая легла спать, не смыв макияж.

Юные хулиганы потушили Вечный огонь в Дворцовом парке Петербурга, сообщало Федеральное агентство новостей. Мемориал засыпали снегом, в тот же день сотрудники аварийной службы возобновили подачу газа, а малолетних вандалов задержали. В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.