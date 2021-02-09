Петербургские пенсионеры признаны самыми работящими в России

Санкт-Петербург, 9 февраля. Самыми работящими пенсионерами в России оказались пожилые петербуржцы. Именно в Северной столице люди «серебряного возраста» чаще, чем в других регионах, ищут работу, свидетельствуют результаты исследования портала по поиску работы SuperJob.

«Больше всего же активных пенсионеров — в Санкт-Петербурге. Женщины пенсионного возраста здесь составляют 8% от всех женщин-соискательниц старше 18 лет, а мужчины-пенсионеры — 7% от общего числа соискателей-мужчин», — говорится в социологическом исследовании.

Эти показатели выше даже чем столице. В Москве, по данным портала, работают 7% женщин-пенсионеров и 5% — мужчин.

Однако эти цифры складываются на основе только резюме, размещенных в Сети. В целом по стране около 27% россиян планируют работать и по достижении пенсионного возраста.

В 2016 году российские власти приняли решение о прекращении индексации пенсии работающим россиянам, чтобы снизить дефицит Пенсионного фонда РФ. В начале года президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения об индексации этих видов пенсий. На данный момент подробности доклада не разглашаются.

Александр Сафронов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, предположил, что есть три варианта возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Одни из них — компромиссный. Выплаты будут проиндексированы только с 2021 года, а недоплаченные за предыдущие годы суммы будут выплачивать после того, как пенсионер закончит работать.

О том, на какие выплаты могут рассчитывать работающие пенсионеры в 2021 году, читайте в специальном материале ФАН.