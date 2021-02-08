Гранату с выдернутой чекой отобрали у мужчины в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 февраля. Правоохранители в Северной столице помогли мужчине, оказавшемуся с гранатой в руках. Смертельно опасный боеприпас с выдернутой чекой ему вручил брат, сообщил ФАН источник в экстренных службах города.

Вечером 8 февраля спасателям поступило сообщение от мужчины. По его словам, брат вложил в его руку гранату и выдернул чеку. Звонивший попросил спецслужбы скорее приехать к нему и помочь выбраться из смертельно опасной ситуации.

Прибывшие на Светлановский проспект спасатели увидели мужчину, а в руках у него — гранату Ф-1. На время руку с гранатой зафиксировали лентой, чтобы избежать взрыва.

Прибывшие специалисты определили гранату как боевую. В этом случае зона поражения достигает 200 метров. Место происшествия огородили и дождались взрывотехников, которые изъяли гранату, а мужчину задержали полицейские. Сейчас он находится в отделе полиции и рассказывает, как все произошло.