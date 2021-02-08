Синоптики предупредили петербуржцев о гололедице и изморози во вторник

Санкт-Петербург, 8 февраля. Утренняя изморозь и образование гололедицы на дорогах ожидают жителей Петербурга во вторник. О таком прогнозе рассказали синоптики.

Погода в Северной столице 9 февраля будет облачной, однако существенных осадков при этом не прогнозируется. В ночное время температура в городе снизится до 20 градусов мороза. Днем уличные термометры покажут значения около −11 градусов.

На дорогах также возможно образование гололедицы. В связи с этим водителей и пешеходов просят быть осмотрительнее во время движения.

Ветер подует переменчивый со скоростью 2-5 метров в секунду. В атмосферном давлении значительных изменений не будет.

Жителям Москвы и Подмосковья тем временем пообещали сильнейший снегопад в конце недели. По прогнозам специалистов, вместе со снегом в столичный регион нагрянет и ветер с мощными порывами.

В европейской части России в течение недели ожидается экстремальное понижение температур, что считается опасным погодным явлением. Ввиду этой аномалии в ряде регионов объявили штормовое предупреждение.