Торговые центры Петербурга организуют пункты вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 8 февраля. Пункты вакцинации против коронавируса откроются на территории петербургских торговых центров. Эту информацию в понедельник подтвердили в городском правительстве.

Пилотный проект будет запущен уже в ближайшее время, уточнили в Смольном. Также в правительстве отмечают рост заинтересованности горожан в процедуре массовой вакцинации против коронавируса.

Вдобавок к этому, в Петербурге планируется увеличить число прививочных пунктов до 120, подчеркнули в Смольном. С ноября 2020 года город получил более 213 тысяч доз вакцины.

Более 8,62 миллиона доз вакцины от COVID-19 уже произведено в стране, из них в регионы доставлено 5,3 миллиона доз. Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.