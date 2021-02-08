Полиция составила фоторобот подозреваемого в нападении на курсантку МВД в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 февраля. Правоохранители составили фоторобот одного из подозреваемых в нападении на курсантку вуза МВД России, передает источник ФАН в силовых структурах.

Предполагаемому преступнику на вид 25-30 лет, высокий, среднего телосложения, овальное лицо, короткие темные волосы и закругленный подбородок. Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, около одно из домов по Петергофскому шоссе двое мужчин с ножом угрожали курсантке, одетой в форменное обмундирование. Однако прохожие спугнули злоумышленников, и они скрылись с места преступления.

Следственный комитет установил личность мужчины, подозреваемого в убийстве воронежской учительницы, сообщал ФАН. Женщину с множественными ножевыми ранениями нашли очевидцы возле остановки.