Мужчине на Hyundai Solaris едва не снесло голову в ДТП на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 8 февраля. Водитель Hyundai Solaris тяжело пострадал в результате крупного ДТП на Парашютной улице. Мужчина влетел в припаркованный грузовик и едва не лишился головы.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в районе дома №45. Иномарка влетела в нижнюю часть припаркованного на обочине прицепа грузового автомобиля.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли мужчину из салона и на спинальном щите передали медикам скорой помощи. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал о массовом ДТП на трассе «Урал», где из-за гололедицы столкнулись сразу 23 автомобиля. В результате никто не пострадал, но водителям пришлось постоять в огромной пробке. Затор растянулся на три километра.