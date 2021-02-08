Уникальный челлендж «девушки с картин» из Петербурга восхитил Сеть

Санкт-Петербург, 8 февраля. Жительница Санкт-Петербурга перевоплощается в персонажей с полотен художников и восхищает пользователей Сети. В ее коллекции уже 279 образов.

Петербурженка Елизавета Юхнева работает экскурсоводом. Весной, во время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции, к девушке пришла идея. Она решила перевоплощаться в персонажей с картин художников. Петербурженка каждый день повторяла по одному сюжету с полотен. Она начала с 30 перевоплощений, а затем решила повторить 365 образов.

Благодаря уникальному челленджу девушка собрала несколько тысяч подписчиков и уже не может их подвести. Независимо от того, устала она на работе или утром нужно рано вставать, Елизавета продолжает воспроизводить образы. На многих персонажей Юхнева совершенно не похожа, но косметика и наряды помогают полностью перевоплотиться.

Корреспондент ФАН ранее выяснил, какие хобби чаще всего предпочитают жители Курска. Одним из популярных увлечений оказался косплей. Куряне повторяют образы персонажей из компьютерных игр, фильмов и мультфильмов.