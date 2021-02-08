Синоптики предупредили петербуржцев о морозной погоде в понедельник

Санкт-Петербург, 8 февраля. Погода в Петербурге сохранится морозной и в понедельник, однако снега не ожидается. О таком прогнозе сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием скандинавского антициклона, поэтому в городе прогнозируется переменная облачность. Кроме того, температура останется у низких показателей – около 8-10 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

«Усиливаясь с северо-запада, антициклон сделает облака менее плотными и сохранит морозную погоду», — рассказал Леус.

Осадков в виде дождя или снега в Петербурге выпасть не должно. Ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление окажется чуть выше нормы со значением в 767 миллиметров ртутного столба.

Азиатскую часть России в свою очередь ожидает аномально теплая для зимнего периода погода в течение недели. В некоторых российских регионах температура окажется выше нормы на 8-12 градусов, а в Якутии, например, поднимется на целых 15-18 градусов.