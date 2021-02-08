Пропавшую в Петербурге школьницу нашли дома у безработного педофила

Санкт-Петербург, 8 февраля. Безработного развратника задержали в его квартире на Пискаревском проспекте. Мужчина заманил к себе двух школьниц 12 и 13 лет.

Поиски одной из пропавших привели правоохранителей в логово педофила. В квартире, помимо исчезнувшей школьницы, была найдена еще одна девочка. По данным полиции, мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Из квартиры были изъяты мобильный телефон, зубная щетка, постельное белье, жесткие диски и CD-диски. Девочек передали родителям. Подозреваемого задержали. В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье «Развратные действия».

Ранее издание Deita сообщало о возможном создании в России реестра педофилов. С такой инициативой выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Идею поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.