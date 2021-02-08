В Петербурге дети закидали снегом Вечный огонь

Санкт-Петербург, 8 февраля. Компания малолетних хулиганов потушила Вечный огонь в Дворцовом парке. Школьники засыпали мемориал снегом.

После того, как огонь погас, мальчики ушли из парка. В тот же день сотрудники аварийной службы возобновили подачу газа, сообщил источник ФАН.

Злоумышленников быстро вычислила полиция. Ими оказались школьники — один учится в четвертом классе, его приятель — пятиклассник. Мальчиков отпустили, их родителям грозит административная ответственность.

Это уже далеко не первый подобный инцидент в Петербурге. В середине января группа молодых людей забросала снегом и потушила пламя Вечного огня на мемориале «Борцам Революции» на Марсовом поле. В отношении вандалов решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В декабре прошлого года бездомные пытались пожарить на Вечном огне курицу.