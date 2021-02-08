Новый храм планируют возвести на территории рубежа «Ижора» в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 февраля. Новый храм могут построить на территории оборонительного рубежа «Ижора», который расположен во Фрунзенском районе Петербурга.

Напротив предполагаемого места строительства уже есть часовня Дмитрия Солунского. Для возведения церкви установили строительный забор. Проект храма был вынесен на обсуждение городским комитетом по градостроительству и архитектуре.

Участок будет ограничен улицами Димитрова, Бухарестской, Софийской и Южным шоссе. Отмечается, что храм рассчитан на сотню прихожан, а парковка сможет вместить 30 автомобилей.

ФАН ранее писал, что в РПЦ высказалась о послаблении ограничительных мер по коронавирусу в церквях. Так, ограничения в храмах отменят только по завершении пандемии COVID-19.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что опасность заражения пока существует еще для очень многих людей. Именно поэтому не следует спешить с ослаблением антивирусных мер в храмах, которые были приняты ранее, пишет «Петербургский дневник».