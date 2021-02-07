Петербуржцам пообещали похолодание до −20 градусов

Санкт-Петербург, 7 февраля. Сильные морозы без существенных осадков ожидаются в Петербурге в понедельник. Информацией об этом поделились синоптики.

Сильные морозы от −15 до −17 градусов ожидаются в Северной столице в понедельник, 8 февраля. Местами температура воздуха может опускать до 20 градусов ниже нуля. Также возможен небольшой снегопад, однако без существенных осадков. В то же время на дорогах города на Неве возможен гололед, объяснили синоптики.

Холодные климатические условия наблюдались в Санкт-Петербурге и в выходные. Столбики термометров опускались до −17 градусов в ночное время и до −10 — днем. В МЧС местных автолюбителей призывали проявлять бдительность на дорогах.