Видео спасения львенка из квартиры петербуржца появилось в Сети

Санкт-Петербург, 7 февраля. Операцию по спасению маленького львенка из квартиры петербуржца сняли на видео. На кадрах можно видеть, как сотрудники природоохранной прокуратуры общаются с владельцами хищника.

Никаких разрешительных документов на животное у них не было. Малыш оказался самым настоящим нелегалом. На кадрах можно видеть, как зверь спокойно лежит на большой кровати с горой подушек, пока сотрудники надзорного ведомства общаются с людьми, которые его незаконно привезли в Северную столицу. Видео опубликовал телеканал 78.ru.

Животное у подозрительных хозяев изъяли. Сейчас львенок находится на попечении у зоозащитников в центре «Велес», который специализируется на реабилитации диких животных. С малышом все в порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.