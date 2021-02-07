Тактильные карты для незрячих появились в «Новой Голландии»

Санкт-Петербург, 7 февраля. Тактильные карты для слабовидящих и незрячих людей установили на территории острова «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге.

Информация о том, что специальные знаки для людей с инвалидностью появились на территории острова, опубликована на официальной странице развлекательного объекта в Instagram. Знаки представляют собой контрастные рельефные карты шрифтом Брайля.

«Они помогут незрячим и слабовидящим находить основные объекты «Новой Голландии» и комфортнее ориентироваться на ее территории. Их можно бесплатно получить в инфоцентре на время прогулки по острову», — г оворится в посте.

Ряд ограничений, введенных в Петербурге на фоне пандемии коронавируса, будет отменен. Об этом ранее сообщили в городском правительстве.