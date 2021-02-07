Ресторанный гид Michelin может появиться в Петербурге в ближайшие пять лет

Санкт-Петербург, 7 февраля. Известный и влиятельный ресторанный рейтинг Michelin может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие три-пять лет, сообщил создатель ресторанов в России и Европе Арам Мнацаканов.

Ресторанный гид Michelin заявил о приходе в московские рестораны в рамках сотрудничества с правительством российской столицы. Приход в Северную столицу также планируется на ближайшие годы, рассказал Мнацаканов. Он дополнил, что появление в России такого авторитетного рейтинга очень приветствуется.

Москва и Санкт-Петербург имеют рестораны, достойные этого справочника. Приход гида Michelin в Москву ожидается уже в следующем году. В свою очередь глава Союза рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт отметил, что гастрономическая составляющая играет большую роль в развитии туристического бизнеса. Michelin станет яркой маркой качества.

До этого стало известно, что в текущем году в Москве может появиться первое заведение со звездой Michelin. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.