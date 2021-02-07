Момент массовой аварии у Обводного канала в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 7 февраля. Три иномарки не поделили пересечение Кременчугской улицы и Обводного канала в Петербурге. Момент столкновения Hyundai, Mini Cooper и Mercedes попал на видео.

На опубликованном видео можно рассмотреть, как Hyundai врезается в Mini, от удара отлетает в сторону и задевает Mercedes. Рядом с местом ДТП находились врачи скорой помощи. Они поспешили оказать помощь водителям иномарок, пишут «Невские новости».

Ранее ФАН сообщал о массовом ДТП на трассе «Урал», где столкнулись 23 автомобиля. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия. В районе инцидента скопилась огромная пробка. По данным регионального ГУ МВД, пробка растянулась на три километра. Прибывшие на место сотрудники МЧС организовали пункт обогрева, где водители могли получить горячий чай и кофе.