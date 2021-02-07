Петербуржцев умилило фото с показавшим фотографу язык дятлом

Санкт-Петербург, 7 февраля. Петербургскому фотографу Антону Кубышкину удалось запечатлеть большого пестрого дятла из Юнтоловского заказника.

Сначала птица гордо восседала на ветке дерева, а затем решила напроказничать и показала фотографу свой язык. По словам Кубышкина, он не ожидал, что эти птицы обладают таким длинным языком.

«На двух фотографиях виден язык, а на одной он его высунул на удивительное расстояние», — рассказал фотограф.

Специалист добавил, что после фотосъемки дятла он долгое время рассматривал длинный язык птицы «под микроскопом». Петербуржцы оценили получившиеся кадры и выразили свое восхищение красавцем-дятлом, а также мастерством фотографа. Некоторые пользователи Сети даже сравнили язык птицы с языком муравьеда.

Антон Кубышкин уже не в первый раз радует жителей Северной столицы необычными и интересными фотографиями. Например, в январе он поделился удивительными кадрами распустившихся в лютые морозы цветов. Тогда возле Фермского шоссе, а также в парке 300-летия Петербурга распустились розы.