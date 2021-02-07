Девушка на автомобиле протаранила ограждение и слетела в реку в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 февраля. Водитель Nissan Qashqai не справилась с управлением и слетела с моста на лед реки Смоленки. За рулем автомобиля была девушка.

Машина чудом не провалилась в воду, виновница аварии тоже осталась невредима. Сотрудники полиции помогли девушке выбраться из салона, та отказалась от госпитализации.

Инцидент произошел около 19:32 часов по местному времени в районе 70 дома по пятой линии Васильевского острова. Автомобиль не получил серьезных повреждений, поднимать его со льда прибыли спасатели.

Автомобиль УАЗ ранее провалился в воду на Байкале. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пассажиров пострадали.