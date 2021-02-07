Более 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавируса

Санкт-Петербург, 7 февраля. Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 102 тыс. жителей Северной столицы. Только за минувшие сутки в городе первично привились почти восемь тыс. граждан, вторично — 1808.

Более 218 тыс. комплектов вакцины находятся в распоряжении петербургских властей. Об этом говорится в заявлении межведомственного городского координационного совета по борьбе с коронавирусом. Авторы сообщения отметили, что число коек для COVID-пациентов в местных больницах выросло почти на 45%, передает RT.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации», — сказано в документе.

Ранее россиян, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, предостерегли от вакцинации от коронавируса в ряде случаев. Так, прививка противопоказана, если пациент перенес обострение болезни, например инфаркт и нарушение мозгового кровообращения, уточнили в Минздраве РФ.