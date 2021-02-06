Заказавший убийство юриста житель Петербурга привлекался за нанесение побоев

Санкт-Петербург, 6 февраля. Житель Северной столицы, задержанный по подозрению в организации заказного убийства, ранее имел проблемы с законом.

Злоумышленник привлекался к ответственности за нанесение побоев и мелкое хулиганство. Кроме того, он является злостным нарушителем ПДД, на его счету множество штрафов, сообщил источник ФАН.

По версии следствия, 58-летний фигурант на почве личной неприязни «заказал» убийство конкурсного управляющего, который занимается делом о его банкротстве. В роли «киллера» выступил оперативник, который за 5 тыс. долларов согласился устранить жертву. Заказчик дал «исполнителю» обойму с патронами и пистолет с глушителем. Фигуранта задержали при личной встрече с «киллером», который отчитался о якобы совершенном убийстве.